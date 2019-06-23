Тренер по физподготовке «Зенита»: думал, все российские игроки будут как Тарасов

Тренер по физической подготовке «Зенита» Феликс Ледесма, ранее работавший в «Ливерпуле», мадридском «Реале», московском «Локомотиве» и сборной России, рассказал, какое у него сложилось впечатление о Российской Премьер-Лиге.
«Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И ещё удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются, и сейчас уровень уже почти европейский», — приводит слова Ледесмы пресс-служба сине-бело-голубых.
В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Санкт-Петербурга одержала 20 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
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