Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара. В начале второго тайма хавбек Мадагаскара Анисет Абель сравнял счёт, голевой пас отдал форвард Шарль Андриамациноро.
На 55-й минуте Андриамациноро вывел Мадагаскар вперёд, отправив мяч в ворота соперника после передачи Паскаля Разаканантенайны. Ничью национальной команде Гвинеи принёс нападающий Франсуа Камано, реализовавший пенальти в середине второй половины игры.
Гвинея, набрав 1 очко, занимает второе место в турнирной таблице группе B Кубка африканский наций, Мадагаскар (1) — третье.
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