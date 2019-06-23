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Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара. В начале второго тайма хавбек Мадагаскара Анисет Абель сравнял счёт, голевой пас отдал форвард Шарль Андриамациноро.

На 55-й минуте Андриамациноро вывел Мадагаскар вперёд, отправив мяч в ворота соперника после передачи Паскаля Разаканантенайны. Ничью национальной команде Гвинеи принёс нападающий Франсуа Камано, реализовавший пенальти в середине второй половины игры.

Гвинея, набрав 1 очко, занимает второе место в турнирной таблице группе B Кубка африканский наций, Мадагаскар (1) — третье.

Кубок африканских наций. Группа B. 1-й тур
22 июня 2019, суббота. 23:00 МСК
Гвинея
2 : 2
Мадагаскар
1:0 – Каба – 34, 1:1 – Абель – 49, 1:2 – Андриамациноро – 55, 2:2 – Камано – 66 (пен)
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