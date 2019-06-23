«Краснодар» близок к покупке форварда «АЗ» Идрисси

Нападающий «АЗ Алкмар» Уссама Идрисси, скорее всего, продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. К приобретению 23-летнего игрока близок «Краснодар», сообщает AD.

Идрисси может стать третьим футболистом из нидерландской Эредивизии, перешедшим в это летнее трансферное в «Краснодар». Ранее состав «быков» пополнили полузащитники Юнес Намли из «ПЕК Зволле» и Тонни де Вильена из «Фейеноорда».

Уссама выступает за «АЗ» с января 2018 года. Ранее защищал цвета «Гронингена». В минувшем сезоне форвард забил 8 голов в 32 матчах Эредивизии.

Идрисси играл за сборные Нидерландов U16, U17, U20 и U21. В этом году дебютировал в составе национальной команды Марокко.

Действующий контракт футболиста с «АЗ» рассчитан до 30 июня 2022 года.