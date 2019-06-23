«Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» включить Данило в сделку по Канселу

«Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» включить защитника Данило в сделку по трансферу игрока обороны туринцев Жоау Канселу, сообщает Calciomercato.com.

«Ювентус» хочет продать Канселу до 30 июня, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Итальянский клуб рассчитывает выручить с трансфера около € 60 млн и не заинтересован в предложении «горожан» включить в сделку Данило.

Жоау перешёл в «Ювентус» из «Валенсии» в конце июня 2018 года за € 40 млн. 25-летний португалец не входит в планы нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

В сезоне-2018/19 Канселу забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 25 встречах итальянской Серии А. В минувшей кампании Данило помог «Сити» в 11 матчах английской Премьер-лиги. В активе игрока 1 гол.