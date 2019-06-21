«Ювентус» интересуется Триппьером, «Тоттенхэм» хочет € 25 млн

Туринский «Ювентус» проявляет активный интерес к крайнему защитнику английского «Тоттенхэм Хотспур» Кирану Триппьеру, сообщают итальянские СМИ.



Главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри видит в 28-летнем футболисте сборной Англии замену Жоау Канселу, который близок к переходу в «Манчестер Сити».



По данным источника, руководство «Ювентуса» предложило Триппьеру соглашение на пять лет с заработной платой € 2,6 млн за сезон без учёта бонусов. Однако президент лондонского клуба Дэниел Леви не хочет отпускать одного из ключевых игроков команды менее чем за € 25 млн.



В сезоне-2018/19 Триппьер провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Источник: «Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу