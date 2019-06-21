«Ювентус» интересуется Триппьером, «Тоттенхэм» хочет € 25 млн
Туринский «Ювентус» проявляет активный интерес к крайнему защитнику английского «Тоттенхэм Хотспур» Кирану Триппьеру, сообщают итальянские СМИ.
Главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри видит в 28-летнем футболисте сборной Англии замену Жоау Канселу, который близок к переходу в «Манчестер Сити».
По данным источника, руководство «Ювентуса» предложило Триппьеру соглашение на пять лет с заработной платой € 2,6 млн за сезон без учёта бонусов. Однако президент лондонского клуба Дэниел Леви не хочет отпускать одного из ключевых игроков команды менее чем за € 25 млн.
В сезоне-2018/19 Триппьер провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Источник: «Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу
- 21 июня 2019
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47
-
05:24
-
01:45
-
01:26
-
01:13
-
01:04
-
00:47
-
00:37
-
00:29
-
00:15
-
00:10
- 20 июня 2019
-
23:50
-
23:32
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:31
-
20:21Боккетти может перейти в «Ростов» Эксклюзив
-
20:06
-
19:55
-
19:46
-
19:42
Партнерский контент