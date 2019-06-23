Кавани: Неймар переживает трудное время, желаю ему всего наилучшего
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался о товарище по французской команде Неймаре.
«Знаю, что сейчас он переживает трудное время. Желаю Неймару всего наилучшего, чтобы всё хорошо закончилось. Я говорил с ним по поводу его ситуации, когда мы были во Франции, но потом до начала Кубка Америки мы не общались. Неймар обладает харизмой и всегда стремится двигаться вперёд. Он должен бороться и оставить всё случившееся позади», — приводит слова Кавани RMC Sport.
Ранее модель Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже в середине мая. Позже бразильский форвард получил травму голеностопа и лишился шанса выступить на Кубке Америки.
Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь
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