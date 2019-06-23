Иванович: рад, что даже в 35 лет готов делать всё что нужно

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как справляется с нагрузками в 35 лет.
«В 35 лет бегать по 2 часа уже не так просто, но я тут пару дней назад говорил с кем-то из ребят и сказал, что количество лет — это вообще неважно. Сборы всегда тяжелые. Мне в 22 казалось, что вот, сейчас самое трудное время, но, когда наберусь опыта, станет полегче. Потом стал опытным, потом уже старым, и ничего — все то же самое. Рад только, что даже в этом возрасте готов делать все что нужно.
Важно понимать тело. К тому же в футболе, даже если ты чуть-чуть потеряешь в скорости или функциональных возможностях, всегда можно добавить чуть-чуть качества головой. А по поводу подготовки, 4–5 лет назад я озадачился этим, искал какие-то ответы, и сейчас точно знаю, что мне подходит во время сборов, а что во время сезона. Что нужно есть, какие-то другие вещи.
Что касается партнёров по „Чесли“, то да, Чех закончил, вернулся в «Челси», домой. Думаю, это всем, кто любит клуб, приятно. Про Торреса тоже слышал. Таких людей, как он, вообще мало. И одно дело — карьера, другое — какой он человек. Джон Терри закончил пораньше, но он и постарше, как и Лэмпард, и Дрогба. Так что да, наше поколение, можно сказать, уходит. Ну, несколько человек из нас еще держутся. Стараемся!» — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».
- 23 июня 2019
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