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Радимов: когда «Спартак» разберётся с лайками — будет конкурентом «Зенита»

Радимов: когда «Спартак» разберётся с лайками — будет конкурентом «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о готовности «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России в следующем сезоне.

«Когда „Спартак“ разберётся с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом „Зенита“. Глушаков ушёл, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушёл Промес, сейчас может уйти Зе Луиш. Есть хорошая молодёжь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за „Спартак“. Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, „Спартак“ с молодёжью не справился», — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».

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