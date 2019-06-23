Радимов: когда «Спартак» разберётся с лайками — будет конкурентом «Зенита»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о готовности «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России в следующем сезоне.
«Когда „Спартак“ разберётся с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом „Зенита“. Глушаков ушёл, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушёл Промес, сейчас может уйти Зе Луиш. Есть хорошая молодёжь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за „Спартак“. Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, „Спартак“ с молодёжью не справился», — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».
Радимов: хочу, чтобы «Спартак» был грозной силой и претендовал на высокие места
- 23 июня 2019
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20
-
16:18
-
15:46
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
14:36
-
14:35
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:32
-
13:19
-
13:17
-
13:02
-
13:00
-
12:38
Партнерский контент