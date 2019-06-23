Фердинанд — Лэмпарду: приятель, «Челси» нуждается в тебе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к главному тренеру «Дерби Каунти» Фрэнку Лэмпарду, посоветовав ему возглавить лондонский «Челси».

«Думаю, что Лэмпард ведёт переговоры с „Челси“. Полагаю, он возглавит команду. Если переговоры ведутся, то он получит работу, так как умеет разговаривать.

Фрэнк, принимай работу, приятель. «Челси» нуждается в тебе.



Он мой друг. Он должен получить эту работу. Он заслуживает её», – приводит слова Фердинанда Goal.

40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).