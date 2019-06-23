Фердинанд — Лэмпарду: приятель, «Челси» нуждается в тебе
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к главному тренеру «Дерби Каунти» Фрэнку Лэмпарду, посоветовав ему возглавить лондонский «Челси».
«Думаю, что Лэмпард ведёт переговоры с „Челси“. Полагаю, он возглавит команду. Если переговоры ведутся, то он получит работу, так как умеет разговаривать.
Фрэнк, принимай работу, приятель. «Челси» нуждается в тебе.
Он мой друг. Он должен получить эту работу. Он заслуживает её», – приводит слова Фердинанда Goal.
40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
«Дерби Каунти» готов предложить Лэмпарду контракт на $ 13 млн
- 23 июня 2019
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20
Партнерский контент