Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил награду «Золотой гладиатор».

25-летний футболист выиграл голосование за звание лучшего игрока команды сезона-2018/19 по версии пользователей сайта Spartakforum.ru.

«Ну, это, наверное, моя самая ценная награда на сегодняшний день. Поэтому мне очень приятно, и я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые выбрали меня, вот как здесь написано, „Лучшим игроком “Спартака» этого года. Надеюсь, оправдаю их ожидания и в следующем году тоже поборюсь за такого гладиатора", — прокомментировал футболист получение награды от болельщиков.

Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.

В сезоне-2018/19 в составе «Спартака» Джикия сыграл 35 матчей и забил 2 мяча. В столичный клуб защитник перешёл в январе 2017 года из «Амкара». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 2,35 млн.