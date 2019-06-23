Марокко обыграло Намибию на Кубке Африки благодаря автоголу на 89-й минуте

В матче первого тура группового этапа Кубка Африки в группе D сборная Марокко обыграла национальную команду Намибии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч Луис Хакизимана из Руанды. Ему помогали Жильбер Шеруйо (Кения) и Яхья Маамаду (Нигер).

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. Нападающий намибийской сборной Итамунуа Кеймуйне отправил мяч в собственные ворота и принёс победу марокканцам.

Марокко, набрав три очка, вышло на первое место в турнирной таблице группы D. Намибия (0) занимает последнее, четвёртое место в таблице.

Во втором туре группового этапа Марокко встретится с Кот-д'Ивуаром, а Намибии предстоит игра с ЮАР. Оба матча состоятся 28 июня.