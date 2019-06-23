Дзюба — о словах Лунёва: прислушайтесь к Андрею, он ерунды не посоветует

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова партнёра по команде Андрея Лунёва в его адрес. Вратарь сине-бело-голубых сообщил, что проиграл Дзюбе во всём и посоветовал не связываться с нападающим, так как тот «нереально крут».
«По поводу Андрея я могу сказать, что он наконец-таки признал всё. И это не было принудительно. Андрей захотел и поделился со всеми вами. Теперь вы будете знать и имейте в виду. К Андрею прислушивайтесь, он вам ерунды не посоветует», — сказал Дзюба в видео, которое он разместил в «сториз» своего «инстаграма».
30-летний Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешёл в статусе свободного агента из «Спартака». В минувшем сезоне Дзюба сыграл на клубном уровне 37 матчей. На счету форварда 13 забитых мячей и 17 результативных передач. Нападающий помог своей команде стать чемпионом России. Победа в Премьер-Лиге стала первой для футболиста за всю его карьеру.
- 23 июня 2019
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