Сенегал обыграл Танзанию в матче Кубка Африки
Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Танзании. Встреча проходила в Каире на стадионе «30 июня». Победу в игре со счётом 2:0 одержали сенегальцы.
Первый мяч в матче на 28-й минуте забил Бальде Кейта. Результативный пас отдал Идрисса Гейе. На 64-й минуте точку в игре поставил Крепин Дьятта.
Победа позволила команде Алиу Сиссе возглавить турнирную таблицу в группе C. Алжир и Кения свой дебютный матч на турнире сыграют сегодня. Игра начнётся в 23:00 мск.
32-й розыгрыш Кубка африканских наций проходит в Египте. Участие в турнире принимают 24 сборные. Действующим чемпионом континента является национальная команда Камеруна. Финальный матч КАН-2019 будет сыгран 19 июля.
Кубок африканских наций. Группа C. 1-й тур
23 июня 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Сенегал
2 : 0
Танзания
1:0 – Кейта – 28, 2:0 – Дьятта – 64
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