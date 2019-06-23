Сенегал обыграл Танзанию в матче Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Танзании. Встреча проходила в Каире на стадионе «30 июня». Победу в игре со счётом 2:0 одержали сенегальцы.

Первый мяч в матче на 28-й минуте забил Бальде Кейта. Результативный пас отдал Идрисса Гейе. На 64-й минуте точку в игре поставил Крепин Дьятта.

Победа позволила команде Алиу Сиссе возглавить турнирную таблицу в группе C. Алжир и Кения свой дебютный матч на турнире сыграют сегодня. Игра начнётся в 23:00 мск.

32-й розыгрыш Кубка африканских наций проходит в Египте. Участие в турнире принимают 24 сборные. Действующим чемпионом континента является национальная команда Камеруна. Финальный матч КАН-2019 будет сыгран 19 июля.