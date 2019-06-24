«Милан» хочет купить защитника «Реала» Эрнандеса

«Милан» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Тео Эрнандесу. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением французского защитника в летнее трансферное окно. Эрнандес уже провёл переговоры с новым техническим директором «Милана» Паоло Мальдини.

21-летний Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. В минувшем сезоне 21-летний футболист выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.