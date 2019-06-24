Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за то, чтобы полузащитник Поль Погба покинул команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail, игроки манкунианцев считают, что уход француза будет команде только на пользу.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу Погба.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 100 млн. Главными претендентами на француза считаются «Реал» и «Ювентус».