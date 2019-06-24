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Adjara: УЕФА не накажет Грузию, Украину же не наказали

Adjara: УЕФА не накажет Грузию, Украину же не наказали
Футбол / Прочие турниры 0

Популярный грузинский портал Adjara опубликовал материал с рассуждениями на тему антироссийских акций на футбольных матчах в Грузии.

«Информация о возможном наказании грузинских клубов основывается на статьях в российских СМИ. УЕФА, как и другие международные организации, признаёт границы, суверенитет и конституцию Грузии. Поэтому протест футболистов против оккупации не приведёт к наказанию.

Аналогичные ситуации несколько раз происходили на Украине. Тогда игроки протестовали против российской агрессии, и УЕФА с ФИФА не стали применять к ним санкции. Не были наказаны ни футболисты, ни клубы.

Конечно, УЕФА или любая другая международная организация способна наказать клубы в такой ситуации, но на практике это невозможно. С протестом грузинских игроков так или иначе согласна большая часть мира. Доказательством этому служит тот факт, что так называемые страны Абхазия и Южная Осетия помимо России признаются лишь четырьмя государствами», — говорится в материале.

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