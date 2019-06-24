Глушаков: мы с Комбаровым подводили всех в «Спартаке» к тому, что уйдём

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в команде отреагировали на новость о том, что он покидает клуб вместе с защитником Дмитрием Комбаровым.



«Как в командном чате отреагировали на новость о моём уходе из „Спартака“? Все всё прекрасно понимали. Мы с Димой уже подводили народ к тому, что уйдём. Приехали на базу, собрали всех ребят и попрощались.



Мне приходят предложения, и они были ещё до объявления об уходе из „Спартака“. Конкретных нет. Общаемся, разговариваем.



ЦСКА или „Зенит“? У меня уже были такие вопросы. Я с улыбкой говорил, что ненавижу „Спартак“, а потом люди придирались. Так что этот вопрос отпадает», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

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