Глушаков: мы с Комбаровым подводили всех в «Спартаке» к тому, что уйдём
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в команде отреагировали на новость о том, что он покидает клуб вместе с защитником Дмитрием Комбаровым.
«Как в командном чате отреагировали на новость о моём уходе из „Спартака“? Все всё прекрасно понимали. Мы с Димой уже подводили народ к тому, что уйдём. Приехали на базу, собрали всех ребят и попрощались.
Мне приходят предложения, и они были ещё до объявления об уходе из „Спартака“. Конкретных нет. Общаемся, разговариваем.
ЦСКА или „Зенит“? У меня уже были такие вопросы. Я с улыбкой говорил, что ненавижу „Спартак“, а потом люди придирались. Так что этот вопрос отпадает», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Глушаков: Каррере я говорил всё в лоб и был ему невыгоден
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