Нигматуллин: на мой взгляд, Гилерме нет смысла переходить в «Спартак»

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме в «Спартак».

«У Гилерме всё хорошо в «Локо». Он авторитетен, стабилен. На мой взгляд, менять клуб на данном этапе нет никакого смысла! На сегодняшний день он — лучший вратарь России. Переходить в «Спартак», где и так хватает игроков на эту позицию, — решение странное. Гарантий того, что он будет там первым, нет. Тренер знает его не так хорошо, как Сёмин, сложно предугадать, какое решение он примет в итоге», — приводит слова Нигматуллина RT.

Также Нигматуллин поддержал Гилерме в вопросе требования от клуба повышения зарплаты.



«Нужно пользоваться таким моментом. Вот в этом я не вижу ничего плохого. Карьера на взлёте, почему бы не попробовать улучшить условия своей работы? У нас в лиге многим легионерам платят завышенные зарплаты, которые, если честно, не всегда обоснованы. Гилерме не просто классный вратарь, он теперь и первый номер сборной России. Так что имеет полное право рассчитывать на улучшение своего договора», — добавил экс-голкипер.