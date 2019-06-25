Мане: наверное, я единственный футболист, который не умеет играть на PlayStation

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что на него никак не повлияла мировая известность и слава.

«Все эти деньги, внимание в СМИ, — это совсем не влияет на меня. Конечно, я являюсь частью этой среды, но я с некоторым подозрением отношусь к этому. Я держусь подальше, избегаю социальных сетей и как можно чаще возвращаюсь в родную деревню, чтобы не отрываться от реальности.

Я скромный человек, который хотел стать футболистом, а не звездой. Я не лукавлю. И самое главное — я всех люблю и не уделяю слишком много внимания тому, что происходит рядом со мной.

Я, наверное, единственный профессиональный футболист в мире, который не знает, как играть на PlayStation. На самом деле. Я никогда не пробовал, и это меня совсем не интересует. Хотя меня окружают футболисты, которые любят поиграть на приставке, но меня это не привлекает. Признаюсь, я даже не знаю, как пользоваться джойстиком. Я предпочитаю играть в UNO (американская карточная игра. — Прим. „Чемпионата“)», — приводит слова Мане France Football.