Защитник сборной Чили сбил с ног выбежавшего на поле фаната в маске петуха

Во время матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C между сборной Уругвая и национальной командой Чили на поле знаменитого стадиона «Маракана» выбежал болельщик в цветах уругвайского флага и надел маску петуха. Защитник сборной Чили Гонсало Хара помог службе безопасности стадиона задержать нарушителя, подставив ему подножку.

После инцидента часть уругвайских футболистов потребовала удаления Хары за неспортивное поведение, но главный арбитр встречи Рафаэл Клаус из Бразилии оставил чилийца на поле. Матч завершился победой Уругвая со счетом 1:0 благодаря единственному мячу форварда Эдинсона Кавани на 82-й минуте. Набрав 7 очков, Уругвай финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C и вышел в плей-офф Кубка Америки.

В соцсетях сравнили инцидент с забегом модели в купальнике в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0).

Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф Кубка Америки