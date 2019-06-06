Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: запомню этот поступок на всю жизнь

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), прокомментировала свой поступок.
«Ну, ребята, это ваша жизнь, это ваш выбор. Совершайте поступки, которые будут пугать. Если хочешь заняться прыжками с парашютом, но это пугает — идёшь и делаешь это. Потому что с годами эти воспоминания будут вызывать улыбку на лице. Такова жизнь, совершайте безумные поступки. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь. Когда-то я оглянусь назад и подумаю: «Боже мой, я была сумасшедшей и молодой, и мне было так весело», — сказала Волански YouTube-каналу VitalyzdTv.
Напомним, за сутки после финала ЛЧ число подписчиков на Волански в «Инстаграме» выросло на 2 млн человек.
- 6 июня 2019
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