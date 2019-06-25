«Вильярреал» подпишет контракт с Морено

«Вильярреал» летом подпишет контракт с защитником Альберто Морено, который ранее выступал за «Ливерпуль». Как сообщает Marca, испанец не будет продлевать контракт со своим клубом и перейдёт в «Вильярреал» на правах свободного агента. Официально он станет игроком испанской команды 1 июля, когда откроется трансферное окно.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Морено рассматривался «Зенитом» в качестве одного из вариантов усиления позиции левого защитника.

В завершившемся сезоне Морено принял участие в пяти играх на клубном уровне. Результативных действий на счету футболиста нет. В стан красных Морено перешёл летом 2014 года из «Севильи» за € 18 млн. В составе сборной Испании защитник сыграл четыре матча.