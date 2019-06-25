Игроки «Локомотива» поздравили Смолова с защитой кандидатской диссертации

Футболисты «Локомотива» во время австрийского предсезонного сбора поздравили нападающего Фёдора Смолова, который закончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил кандидатскую диссертацию.

Тема кандидатской Смолова звучит так: «Развитие наукоёмкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Также игроки «железнодорожников» поприветствовали новичков команды защитников Дмитрия Живоглядова и Мурило Серкейру.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Локомотива».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка России. В следующем сезоне московский клуб примет участие в Лиге чемпионов, в которой стартует с группового этапа.