Игроки «Локомотива» поздравили Смолова с защитой кандидатской диссертации
Футболисты «Локомотива» во время австрийского предсезонного сбора поздравили нападающего Фёдора Смолова, который закончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил кандидатскую диссертацию.
Тема кандидатской Смолова звучит так: «Развитие наукоёмкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».
Также игроки «железнодорожников» поприветствовали новичков команды защитников Дмитрия Живоглядова и Мурило Серкейру.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Локомотива».
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка России. В следующем сезоне московский клуб примет участие в Лиге чемпионов, в которой стартует с группового этапа.
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