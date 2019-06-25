Г. Невилл: «Манчестер Юнайтед» не стоит удерживать Погба

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о французском полузащитнике манкунианцев Поле Погба, который хочет покинуть клуб.

«Манчестер Юнайтед» не нужно удерживать игроков. Да, «МЮ» играет сильнее, когда Погба выходит на поле. Но если футболист не хочет играть в «МЮ», значит нужно стать для него таким же привлекательным клубом, как и тот, к которому он стремится.

Я не уверен во многих игроках. Есть информация, что у нас возможны ещё потери кроме Погба. Но перед их продажей нужно взять новых игроков», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Погба проявляют «ПСЖ», «Реал» и «Ювентус». Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2021 года.