Кавани: мой план — играть за «ПСЖ» до истечения срока действия контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани заявил, что он собирается играть за французскую команду до конца срока действия контракта. Напомним, соглашение 32-летнего уругвайского футболиста с парижским клубом рассчитано до лета 2020 года.
«У меня есть действующий контракт с „ПСЖ“. Мой план — доработать до конца контракта с клубом. Я рад, что у меня ещё есть время в „ПСЖ“, а потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Кавани Marca.
Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В минувшем сезоне форвард принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами.
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