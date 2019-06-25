«Интер» презентовал выездную форму на сезон-2019/20

Миланский «Интер» представил выездную форму, в которой клуб будет выступать в следующем сезоне.

Футболка выполнена в бирюзовом цвете, шорты белые. В форме подобной расцветки будут играть как мужская, так и женская команды «Интера». Производителем экипировки является компания Nike.

В минувшем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Благодаря этому миланский клуб получил путёвку в Лигу чемпионов.

«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.