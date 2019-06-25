«Интер» презентовал выездную форму на сезон-2019/20
Миланский «Интер» представил выездную форму, в которой клуб будет выступать в следующем сезоне.
Футболка выполнена в бирюзовом цвете, шорты белые. В форме подобной расцветки будут играть как мужская, так и женская команды «Интера». Производителем экипировки является компания Nike.
В минувшем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Благодаря этому миланский клуб получил путёвку в Лигу чемпионов.
«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
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