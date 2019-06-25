«Сент-Этьен» отказал «Краснодару» в трансфере хавбека Хазри

«Краснодар» не сумел договориться по трансферу тунисского полузащитника «Сент-Этьена» Вахби Хазри, утверждает Foot-Sur со ссылкой на France Football.
По данным источника, российский клуб сделал солидное предложение по трансферу футболиста, но получил отказ.
Хазри перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Сандерленда». Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 32 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 13 забитых мячей (4 — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил 10 жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с французским клубом действует до лета 2022 года.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в чемпионате России и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
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