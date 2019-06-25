Агент: «Интер» публично выразил желание приобрести Лукаку
Федерико Пасторелло, агент бельгийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, подтвердил информацию, что его клиент может перейти в «Интер».
«Лукаку — это мечта, которую трудно воплотить в жизнь, но я считаю, что нет ничего невозможного. «Интер» публично выразил желание приобрести Лукаку. Посмотрим, что получится», — приводит слова Пасторелло Football Italia со ссылкой на FC Inter News.
Лукаку перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из «Эвертона». Сумма трансфера составила € 84,7 млн. В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги (22 — в основном составе), в которых забил 12 голов. Контракт бельгийца с английским клубом действителен до лета 2022 года.
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