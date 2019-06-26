«Интер» заплатит «Роме» за Джеко € 10 млн и отдаст молодого игрока

Боснийский нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в миланский «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «инстаграме».

«Интер» согласовал трансфер Джеко. Компенсация € 10 млн, а также молодой форвард Вергани. Джеко давно сказал «да» «Интеру» и теперь готов присоединиться к Антонио Конте", — написал Романо.

Джеко перешёл в «Рому» летом 2016 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 11 млн. В минувшем сезоне 33-летний форвард принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором девяти забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил девять жёлтых карточек.

18-летний Эдоардо Вергани является воспитанником «Интера». В минувшем сезоне на его счету два гола в 17 матчах за молодёжный состав миланского клуба.