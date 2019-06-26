Овчинников: турнир в Австрии идеально подошёл ЦСКА по датам

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, почему было принято решение об участии команды в Кубке Пари-Матч Премьер.
«Турнир в Австрии идеально подошёл нам по датам: он пройдёт как раз в те сроки, которые отлично укладываются в наш график подготовки к сезону.
Плюс мы сыграем с командами высокого уровня, а на сборах всегда бывает сложно найти подходящего соперника для спарринга. Так что со своей стороны видим в этом турнире только положительные моменты. Тем более он поднимет интерес к российскому футболу в период межсезонья.
Понятно, что главная задача — подготовка к сезону, и матчи будут проходить под нагрузками, но побеждать в любых турнирах всегда приятно, даже в товарищеских. Поэтому постараемся и подготовиться качественно, и кубок завоевать. Но акцент всё-таки будем делать на тренировочном процессе и выстраивании игровых связей», — приводят слова Овчинникова «Известия».
Напомним, матчи будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
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