Агент — о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»: пока это просто идея
Сильвано Мартина, агент итальянского вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, подтвердил информацию, что его клиент может вернуться в «Ювентус».
«Пока это просто идея», — цитирует слова агента Sportitalia.
41-летний Буффон достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой вратарь стал чемпионом Франции.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
Буффон близок к возвращению в «Ювентус»
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