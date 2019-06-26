Агент — о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»: пока это просто идея

Сильвано Мартина, агент итальянского вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, подтвердил информацию, что его клиент может вернуться в «Ювентус».

«Пока это просто идея», — цитирует слова агента Sportitalia.

41-летний Буффон достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой вратарь стал чемпионом Франции.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.