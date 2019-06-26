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Хавбек «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Монако»

Хавбек «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Монако»
Футбол / Италия 0

Полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Calciomercato.com, следующей командой 26-летнего футболиста может стать «Монако». В настоящий момент клубы ведут переговоры и близки к договорённости. Подробности потенциальной сделки пока неизвестны, однако не исключён вариант, при котором монегаски арендуют португальца с правом последующего выкупа.

Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. До перехода в стан нерадзурри он защищал цвета «Спортинга» и «Витории», а в 2018 году входил в состав «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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