Каррере предложили в иранском клубе зарплату € 2 млн в год
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить иранский клуб «Персеполис». Как сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Шира, 55-летний специалист уже провёл встречу с представителями клуба.
«Персеполис» предложил итальянскому тренеру контракт на два года, по условиям которого его заработная плата составит € 2 млн в год. Ранее в СМИ была информация, что Каррера может продолжить карьеру на родине. Отмечалось, что специалист является кандидатом на пост наставника «Катании», которая в настоящий момент выступает в Серии C, третьем по силе дивизионе Италии.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и за это время выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок России.
Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C
- 26 июня 2019
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