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Adidas может поспособствовать возвращению Погба в «Ювентус»

Adidas может поспособствовать возвращению Погба в «Ювентус»
Футбол / Англия 0

В переговорах между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику английской команды Полю Погба появилась третья сторона.

Как сообщает Corriere dello Sport, свою роль в возвращении 26-летнего футболиста в туринский клуб может сыграть немецкая фирма adidas, которая является техническим спонсором бьянконери и «красных дьяволов». Контракт компании со «старой синьорой» рассчитан до 2027 года и предусматривает выплату € 51 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что на Погба также претендует мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть хавбека в своей команде.

Француз выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего за € 105 млн вернулся в «Манчестер Юнайтед», где начинал карьеру. В минувшем сезоне Поль провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 13 голами (7 – с пенальти) и 9 результативными передачами.

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