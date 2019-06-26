Adidas может поспособствовать возвращению Погба в «Ювентус»

В переговорах между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику английской команды Полю Погба появилась третья сторона.
Как сообщает Corriere dello Sport, свою роль в возвращении 26-летнего футболиста в туринский клуб может сыграть немецкая фирма adidas, которая является техническим спонсором бьянконери и «красных дьяволов». Контракт компании со «старой синьорой» рассчитан до 2027 года и предусматривает выплату € 51 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что на Погба также претендует мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть хавбека в своей команде.
Француз выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего за € 105 млн вернулся в «Манчестер Юнайтед», где начинал карьеру. В минувшем сезоне Поль провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 13 голами (7 – с пенальти) и 9 результативными передачами.
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