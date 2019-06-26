Мусаев прокомментировал переходы Кайо и де Вильены в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал переход бразильского опорного полузащитника португальского клуба «Санта-Клара» Кайо и хавбека «Фейенорда» Тонни де Вильена в стан «горожан».

«Кайо — опорный полузащитник. Есть сильные качества: отбор, умение вести единоборства как вверху, так и внизу. К нам также приехал Тони Вильена. Парень с объёмом, хорош в единоборствах, техничен, в атаке может делать любые вещи. Теперь нам надо подвести всех новичков к качественной работе — уверен, они усилят нашу команду», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

23-летний Кайо перешёл в «Санта-Клару» летом 2018 года из «Ферровиарии» на правах свободного агента. Всего за португальский клуб он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач.