Голы Полоза и Саплинова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Спартак»

В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Пёллау (Австрия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу ростовчан.
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 32-й минуте полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов упрочил преимущество своей команды.
Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.
В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня.
Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице петербургский «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
- 26 июня 2019
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