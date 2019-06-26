Голы Полоза и Саплинова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Спартак»

В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Пёллау (Австрия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу ростовчан.



Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 32-й минуте полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов упрочил преимущество своей команды.

Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.



В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня.



Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице петербургский «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».