Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sports.
По информации источника, де Лигт достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в итальянский клуб. Сообщается, что стороны заключили пятилетнее соглашение. Зарплата 19-летнего защитника составит € 12 млн в год включая различные бонусы. Теперь клубам предстоит прийти к соглашению по поводу размера компенсации.
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.
Источник: де Лигт предпринял попытку возобновить переговоры с «Барселоной»
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