Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sports.

По информации источника, де Лигт достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в итальянский клуб. Сообщается, что стороны заключили пятилетнее соглашение. Зарплата 19-летнего защитника составит € 12 млн в год включая различные бонусы. Теперь клубам предстоит прийти к соглашению по поводу размера компенсации.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.