«Крузейро» решил не выкупать Лукаса Силву у «Реала»

«Крузейро» объявил о возвращении полузащитника Лукаса Силвы в мадридский «Реал». 26-летний футболист с января 2017 года выступал за бразильский клуб на правах аренды.
«Благодарим Лукаса за то, что он всегда уважал наши цвета и увековечил своё имя в нашей истории. Мы желаем ему всего наилучшего в карьере. Спасибо», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 26-летний Силва выступал за «Крузейро» на правах аренды. Хавбек принял участие в шести матчах бразильского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.
Силва перешёл в «Реал» из «Крузейро» в январе 2015 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Через полгода после трансфера у бразильца возникли проблемы с сердцем, но сам игрок заявил, что у него было разовое изменение ритма биения сердца. Контракт Силвы с «Реалом» действует до лета 2020 года.
- 27 июня 2019
-
04:48
-
04:28
-
04:14
-
03:54
-
03:48
-
02:55
-
02:39
-
02:32
-
02:27
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:50
-
00:34
-
00:11
-
00:00
- 26 июня 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:24
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:42
-
22:36
-
22:15
-
22:09
-
22:08
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53