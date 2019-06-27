«ПСЖ» хочет обменять Ареола на Доннарумму, «Милан» требует € 50 млн
«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с «Миланом» о переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.
Парижский клуб планирует включить в сделку голкипера Альфонса Ареола, чтобы совершить обмен на итальянского стража ворот, в то время как «Милан» хочет получить от возможного трансфера не менее € 50 млн. В настоящее время переговоры продолжаются.
В турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2018/19 «Милан» занял 5-е место, набрав 68 очков, и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.
«ПСЖ» в прошедшем сезоне занял первое место в Лиге 1, выиграв французский чемпионат в восьмой раз в своей истории.
Ранее сообщалось, что парижский клуб покинет Джанлуиджи Буффон.
Буффон близок к возвращению в «Ювентус»
«ПСЖ» готов заплатить за Доннарумму € 50 млн
- 27 июня 2019
-
06:44
-
06:19
-
05:59
-
05:24
-
04:48
-
04:28
-
04:14
-
03:54
-
03:48
-
02:55
-
02:39
-
02:32
-
02:27
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:50
-
00:34
-
00:11
-
00:00
- 26 июня 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:24
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:42
-
22:36
-
22:15
-
22:09
-
22:08
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:37
Партнерский контент