«ПСЖ» хочет обменять Ареола на Доннарумму, «Милан» требует € 50 млн

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с «Миланом» о переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

Парижский клуб планирует включить в сделку голкипера Альфонса Ареола, чтобы совершить обмен на итальянского стража ворот, в то время как «Милан» хочет получить от возможного трансфера не менее € 50 млн. В настоящее время переговоры продолжаются.

В турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2018/19 «Милан» занял 5-е место, набрав 68 очков, и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.

«ПСЖ» в прошедшем сезоне занял первое место в Лиге 1, выиграв французский чемпионат в восьмой раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что парижский клуб покинет Джанлуиджи Буффон.

Буффон близок к возвращению в «Ювентус»