Сын Джорджа Веа перейдёт в «Лилль»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной США Тимоти Веа, сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа, подпишет контракт с «Лиллем», сообщает RMC Sport.



По данным источника, молодой игрок уже согласовал контракт с французской командой на пять лет. Сумма трансфера составит от € 7 до 10 млн.



В январе текущего года «ПСЖ» отдал Веа-младшего в шотландский «Селтик» на правах аренды. В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил три гола и отметился одной результативной передачей. В шести играх за «ПСЖ» забил два мяча.



19-летний Веа-младший выступает за сборную США, которая в настоящий момент принимает участие в матчах Золотого кубка КОНКАКАФ. В восьми играх за сборную Тимоти забил один гол. Его отец Джордж Веа является президентом Либерии.

Сын Веа забил гол в дебютном матче за «Селтик»