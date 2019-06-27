Австралия и Индонезия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2034

Федерация футбола Австралии провела переговоры с руководством индонезийского футбола о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года, утверждает Reuters.
По данным источника, Индонезия согласилась на предложение австралийцев, так как ранее из борьбы за ЧМ-2034 вышел Таиланд, объяснив это своей неготовностью.
Ранее Австралия претендовала на проведение чемпионата мира 2022 года, но набрала всего один голос в первом туре и выбыла из дальнейшего голосования. В итоге право проведения турнира выиграл Катар.
Чемпионат мира 2026 года будет совместно проведён США, Канадой и Мексикой.
Что касается чемпионата мира 2030 года, то несколько стран выразили заинтересованность в создании совместных заявок на его проведение, в том числе страны Южной Америки и Восточной Европы.
- 27 июня 2019
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