Шаронов: три гола за 18 минут? Это футбол

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов подвёл итоги товарищеского матча с саранской «Мордовией» (4:1).
«Сейчас приоритет не результат. Я уже говорил после игры с «Нефтехимиком». Мы получаем информацию через игры и тренировочный процесс. Смотрим, как игроки реагируют на то, что мы тренируем.
Да, хорошо, что мы забили столько голов, но у нас сейчас немного другая цель. До чемпионата осталось не так много времени, и мы должны донести информацию о взаимодействиях как в атаке, так и в обороне. Чтобы была цельность в игре. В таком контексте мы рассматриваем этот и остальные матчи.
Три гола за 18 минут — стартовая установка и или, может быть, желание игроков? Это футбол», — приводит слова Шаронова пресс-служба казанского клуба.
- 27 июня 2019
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