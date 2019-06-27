Шаронов: три гола за 18 минут? Это футбол

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов подвёл итоги товарищеского матча с саранской «Мордовией» (4:1).

«Сейчас приоритет не результат. Я уже говорил после игры с «Нефтехимиком». Мы получаем информацию через игры и тренировочный процесс. Смотрим, как игроки реагируют на то, что мы тренируем.

Да, хорошо, что мы забили столько голов, но у нас сейчас немного другая цель. До чемпионата осталось не так много времени, и мы должны донести информацию о взаимодействиях как в атаке, так и в обороне. Чтобы была цельность в игре. В таком контексте мы рассматриваем этот и остальные матчи.

Три гола за 18 минут — стартовая установка и или, может быть, желание игроков? Это футбол», — приводит слова Шаронова пресс-служба казанского клуба.