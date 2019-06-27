Мама Рабьо: «ПСЖ» не предлагал новый контракт Адриену
Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, отрицает, что руководство французского клуба предложило её сыну новое соглашение.
«Хочу официально опровергнуть появившуюся информацию. СМИ сообщали, что Адриен не явился на встречу с Леонардо или отказался продлить контракт.
Это неправда. Я и Леонардо ничего не обсуждали. Я поговорила с ним по телефону, когда он вернулся, и мы вежливо попрощались.
Предложения о новом соглашении не было ранее, нет сейчас и не будет в будущем. Нет даже минимальных сдвигов», — сказала Вероника в интервью RTL France.
Рабьо 1 июля официально станет свободным агентом. По информации СМИ, 24-летний французский футболист продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».
«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо
- 27 июня 2019
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