Мама Рабьо: «ПСЖ» не предлагал новый контракт Адриену

Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, отрицает, что руководство французского клуба предложило её сыну новое соглашение.

«Хочу официально опровергнуть появившуюся информацию. СМИ сообщали, что Адриен не явился на встречу с Леонардо или отказался продлить контракт.

Это неправда. Я и Леонардо ничего не обсуждали. Я поговорила с ним по телефону, когда он вернулся, и мы вежливо попрощались.

Предложения о новом соглашении не было ранее, нет сейчас и не будет в будущем. Нет даже минимальных сдвигов», — сказала Вероника в интервью RTL France.

Рабьо 1 июля официально станет свободным агентом. По информации СМИ, 24-летний французский футболист продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».