Камболов: задачи у Галицкого большие, будем соответствовать

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче Кубка Париматч Премьер.

«Хорошо, что мы выиграли. Юра Газинский сломался, другие игроки ушли, центр поля, считай, новый. Сейчас самое главное — за этот короткий период наработать связи. Впереди важные игры, отборочный этап ЛЧ, а времени, в принципе, нет. Надо с каждой игрой сближаться с партнёрами и выполнять те требования, о которых говорит тренер.

Что он требует от меня? Играть попроще, выполнять свои оборонительные функции, а также чуть больше играть вперёд. Отличаются ли требования Мусаева от требований Бердыева? Отличия есть, но у каждого тренера свои требования, я сейчас привыкаю к новым, но основные мои функции примерно такие же — больше оборонительные.

Что касается борьбы за золото, то надо не мечтать, а играть хорошо на предстоящих играх. Дай бог, чтобы всё получалось. Чуть-чуть общался с Галицким. Видно, что он требовательный человек, очень хороший и позитивный. Задачи у него большие, будем соответствовать.

С переходом в «Краснодар» всё получилось неожиданно и быстро. Мне позвонили, предложили, я ответил, что не против. Решили всё быстро, переход получился лёгким. Уход Бердыева из «Рубина» стал неожиданностью. Клуб нуждался в нём. Надеюсь, он в дальнейшем возглавит хороший клуб», — передаёт слова Камболова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.