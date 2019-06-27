Ришарлисон подхватил свинку, игрока изолировали от партнёров по сборной Бразилии

Вингер сборной Бразилии Ришарлисон де Андраде не поможет своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Парагваем, сообщает El Mundo Deportivo.

У игрока диагностирован эпидемический паротит — острое инфекционное заболевание, известное также как свинка. Футболиста изолировали от остальных партнёров по команде. Игрок находится в своём гостиничном номере, ему оказывает помощь медицинский штаб сборной Бразилии. Участие 22-летнего вингера в четвертьфинале Кубка Америки и полуфинале, если его команда туда пробьётся, вряд ли возможно. Существует небольшая вероятность, что он успеет восстановиться только к финалу.

На Кубке Америки — 2019 Ришарлисон принял участие в двух матчах, но результативными действиями не отметился.