Ришарлисон подхватил свинку, игрока изолировали от партнёров по сборной Бразилии
Вингер сборной Бразилии Ришарлисон де Андраде не поможет своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Парагваем, сообщает El Mundo Deportivo.
У игрока диагностирован эпидемический паротит — острое инфекционное заболевание, известное также как свинка. Футболиста изолировали от остальных партнёров по команде. Игрок находится в своём гостиничном номере, ему оказывает помощь медицинский штаб сборной Бразилии. Участие 22-летнего вингера в четвертьфинале Кубка Америки и полуфинале, если его команда туда пробьётся, вряд ли возможно. Существует небольшая вероятность, что он успеет восстановиться только к финалу.
На Кубке Америки — 2019 Ришарлисон принял участие в двух матчах, но результативными действиями не отметился.
Бразилия — Парагвай: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019
- 27 июня 2019
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