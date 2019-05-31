Конте – главный тренер «Интера»

Новым главным тренером миланского «Интера» стал Антонио Конте, сообщает официальный сайт клуба.

Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси». По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывал без клуба.

Нерадзурри под руководством Лучано Спаллетти заняли четвёртое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста. Он был назначен главным тренером «Интера» в июне 2017 года.