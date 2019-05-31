Конте – главный тренер «Интера»
Новым главным тренером миланского «Интера» стал Антонио Конте, сообщает официальный сайт клуба.
Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси». По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывал без клуба.
Нерадзурри под руководством Лучано Спаллетти заняли четвёртое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста. Он был назначен главным тренером «Интера» в июне 2017 года.
Пирло считает, что Конте подходит «Интеру» больше Моуринью
- 31 мая 2019
-
07:54
-
07:49
-
07:40
-
07:18
-
07:01
-
06:50
-
06:22
-
06:02
-
05:49
-
05:43
-
05:27
-
05:18
-
04:59
-
04:48
-
04:30
-
03:55
-
03:46
-
03:27
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
01:57
-
01:51
-
01:05
-
00:53
-
00:37
-
00:12
- 30 мая 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:37
-
23:36
-
23:17
-
22:54
-
22:51
Партнерский контент