Сутормин — о скандальном видео «Волгаря»: для русского менталитета нужен кнут

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рассказал о скандальном видео 2016 года из раздевалки астраханского«Волгаря», где тогдашний главный тренер Юрий Газзаев устроил разбор неудачного матча команды с хабаровской «СКА-Энергией» с употреблением ненормативной лексики.

«В раздевалках много чего бывает, просто это попало в Сеть. Такое выступление Газзаева было единичным случаем. Мы проиграли матч, а после того его выступления выдали беспроигрышную серию в 12 встреч. Вот и вопрос — что лучше. Может, так разговаривать с игроками плохо, но, если в целом взять наш русский менталитет, нам нужен не только пряник, но иногда и кнут. Думаю, во всех командах бывали такие случаи», — сказал Сутормин в интервью «Известиям».

В Сети появился ролик, где Ю. Газзаев разбирает игру, 96 раз использовав мат