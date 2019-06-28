Сутормин — о скандальном видео «Волгаря»: для русского менталитета нужен кнут
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рассказал о скандальном видео 2016 года из раздевалки астраханского«Волгаря», где тогдашний главный тренер Юрий Газзаев устроил разбор неудачного матча команды с хабаровской «СКА-Энергией» с употреблением ненормативной лексики.
«В раздевалках много чего бывает, просто это попало в Сеть. Такое выступление Газзаева было единичным случаем. Мы проиграли матч, а после того его выступления выдали беспроигрышную серию в 12 встреч. Вот и вопрос — что лучше. Может, так разговаривать с игроками плохо, но, если в целом взять наш русский менталитет, нам нужен не только пряник, но иногда и кнут. Думаю, во всех командах бывали такие случаи», — сказал Сутормин в интервью «Известиям».
В Сети появился ролик, где Ю. Газзаев разбирает игру, 96 раз использовав мат
Сутормин — о переходе в «Зенит»: это ещё не свершившийся факт
- 28 июня 2019
-
05:22
-
05:07
-
04:13
-
03:58
-
03:32
-
02:58
-
02:34
-
02:06
-
01:52
-
01:26
-
00:57
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:00
- 27 июня 2019
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:24
-
23:21
-
23:04
-
22:57
-
22:32
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:57
Партнерский контент