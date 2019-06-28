«Реал» готов заплатить за ван де Бека € 50 млн, «Аякс» требует € 65 млн

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с «Аяксом» о переходе полузащитника Донни ван де Бека.



Как сообщает Marca, в настоящий момент стороны не могут договориться о сумме трансфера. Клуб из Нидерландов не нуждается в продаже футболистов, учитывая уход Френки де Йонга в «Барселону» за € 75 млн и потенциальный переход Матейса де Лигта в «Ювентус» за схожую сумму, и в связи с этим установил на хавбека ценник в размере € 65 млн. «Сливочные» считают сумму завышенной и готовы заплатить € 50 млн.



При этом, по словам издания, ван де Бек по-прежнему является запасным вариантом для «Реала», поскольку «Королевский клуб» хочет в первую очередь заполучить Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».



Ранее сообщалось, что на ван де Бека претендуют другие европейские клубы, среди которых «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм Хотспур». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провёл 34 матча в Эредивизии, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека