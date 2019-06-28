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«Никогда не сдавайся, Фернандо». Футболисты «Зенита» поддержали Риксена

«Никогда не сдавайся, Фернандо». Футболисты «Зенита» поддержали Риксена
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Зенита» провели акцию в поддержку бывшего игрока команды Фернандо Риксена, сообщает пресс-служба клуба.

Команда, к которой присоединились члены тренерского штаба и генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев, сфотографировалась с баннером с надписью «Никогда не сдавайся, Фернандо» на английском языке.

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета «Зенита», с вами. Не сдавайтесь!» — говорится в сообщении петербургского клуба.

Напомним, 42-летний нидерландский экс-футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

«Никогда не сдавайся, Фернандо». Футболисты «Зенита» поддержали Риксена
«Никогда не сдавайся, Фернандо». Футболисты «Зенита» поддержали Риксена
Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
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