«Никогда не сдавайся, Фернандо». Футболисты «Зенита» поддержали Риксена

Футболисты «Зенита» провели акцию в поддержку бывшего игрока команды Фернандо Риксена, сообщает пресс-служба клуба.
Команда, к которой присоединились члены тренерского штаба и генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев, сфотографировалась с баннером с надписью «Никогда не сдавайся, Фернандо» на английском языке.
«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета «Зенита», с вами. Не сдавайтесь!» — говорится в сообщении петербургского клуба.
Напомним, 42-летний нидерландский экс-футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
- 28 июня 2019
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