Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ
Нападающий «Лейпцига» Арминду Брума стал футболистом ПСВ. Как сообщает официальный сайт голландского клуба, 24-летний футболист подписал контракт до июня 2024 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что на португальскго полузащитника претендовал также «Спартак». Красно-белые предлагали игроку контракт, по которому его заработная плата составила бы € 2 млн в год.
Арминду перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил жёлтую карточку.
«Спартак» готов предложить Бруме € 2 млн в год
- 28 июня 2019
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