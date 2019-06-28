Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ

Нападающий «Лейпцига» Арминду Брума стал футболистом ПСВ. Как сообщает официальный сайт голландского клуба, 24-летний футболист подписал контракт до июня 2024 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что на португальскго полузащитника претендовал также «Спартак». Красно-белые предлагали игроку контракт, по которому его заработная плата составила бы € 2 млн в год.



Арминду перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил жёлтую карточку.



«Спартак» готов предложить Бруме € 2 млн в год